YouTube, Krım 24, Anna News ve News-Front’un hesaplarını sildi

YouTube, Kırım’ın en büyük televizyon kanallarından biri olan Krım 24 (Crimea 24) ile sıcak noktalara yönelik faaliyet gösteren Anna News ve News-Front haber ajanslarının hesaplarını sildi.

Krım 24, Anna News ve News-Front haber kuruluşları, YouTube destek hizmetlerinden, hesaplarının neden sildiği konusunda açıklama bekliyor.

Krım 24’ün açıklamasına göre, hesapları üç yıllık başarılı işbirliğinin ardından hiçbir uyarı veya açıklama olmadan silindi. Yaklaşık 30 bin abonesi bulunan hesaptaki içerikler kanalın internet sitesine alınacak ve ‘Krım’ televizyon-radyo şirketi YouTube'u mahkemeye verecek.

'Çok sayıda Rus kuruluşu zarar gördü'

Açıklamada ayrıca son zamanlarda ABD’li internet devinin bu tarz ani kararlarıyla çok sayıda Rus basın kuruluşu ve blogerının zarar gördüğü kaydedildi. Bu durumu kural ihlali ile gerekçelendiren YouTube’un bizzat kurallara uymayı pek sevmediği de belirtildi.