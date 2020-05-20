Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova: Kovid-19 testleri açısından mutlak lideriz

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan test sayısı bakımından mutlak lider olduğunu belirtti.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde gerçekleşen oturumda konuşan Golikova, Rusya'nın Kovid-19 test sayısı bakımından mutlak lider olduğunu ifade etti.

Rusya genelinde 7.3 milyondan fazla Kovid-19 testinin yapıldığına dikkat çeken Golikova, testlerin 650 laboratuvarda gerçekleştirildiğini, bu laboratuvarların büyük bir kısmının Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'na (Rospotrebnadzor) ve devlet sağlık kurumlarına ait olduğunu vurguladı.

Golikova, "İlk baştan beri test sayısını arttırdık. Korumak ve önlemek için mümkün olduğunca vakayı ortaya çıkarmak gerekiyordu. Ne kadar fazla tanı koyarsak, şimdiki ölüm oranı ve gelecekteki ölüm verileri de o kadar düşük olacak. Her bölge testlerle ilgili durumu kendi yönetti, bir bölge ne kadar fazla test yapıyorsa, o kadar iyi durumda” diye konuştu.

Son verilere göre salgının ilk başından bu yana Rusya’da Kovid-19 vakaları 308 bini aştı, 85 binden fazla kişi hastalığı yenip iyileşirken 2 bin 972 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre dünya genelinde şimdiye kadar en az 4.7 milyon kişi koronavirüse yakalandı, yaklaşık 320 bin kişi hayatını kaybetti.