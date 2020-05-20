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    Lugansk

    Donetsk ve Lugansk, ordularını alarma geçirdi

    © AFP 2020 / Aleksey FILIPPOV
    Rusya
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    Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti bu sabah erken saatlerde dün akşamdan beri tüm halk milislerinin savaş alarmına geçirildiğini duyurdu. Bundan kısa bir süre sonra bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti de aynı kararın alındığını açıkladı.

    Lugansk Halk Cumhuriyeti lideri Leonid Paseçnik ve Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Deniz Puşilin, ordu birliklerinin alarma geçirilmesinin Ukrayna ordusunun mayısın başından bu yana giderek artan sıklıkta ateş açmasından kaynaklandığını açıkladı.

    “Vatandaşlarımız acı çekmeye devam ederken sonsuza dek tek taraflı barışseverlik gösteremeyiz” açıklamasını yapan Puşilin, mayıs başlarından bu yana ateşkesin yaklaşık 250 kez ihlal edildiğini vurguladı.

    Inside Donetsk
    Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Ukrayna arasında bir esir takası daha gerçekleştirildi

    Paseçnik ise daha evvel Kiev’e Lugansk’ın kilit öneme sahip altyapı tesislerinin yakınlarındaki çatışmalara son verme talebinde bulundu, aksi taktirde temas hattını kaydırma sözü verdi. Lugansk lideri ayrıca Donbass ile ilgili üçlü temas grubunun toplamasını talep etti.

    BM ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) daha önce Kiev’e ateşi kesme çağrısında bulundu

    Uluslararası kuruluşlar daha önce Donbass’taki durumun kötüye gittiğine dikkat çekti. Ukrayna'daki Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İzleme Misyonu Başkanı Matilda Bogner, mayıs başından bu yana sivillerin arasında ölüm ve yaralanma vakalarının tümünün Donetsk ve Lugansk’ta kaydedildiğini açıkladı. BM verilerine göre top mermilerinden 2 sivil hayatını kaybetti, aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 7 kişi de yaralandı.

    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Başkan Yardımcısı Ukrayna Özel Temsilcisi Heidi Grau da ateşkes ihlallerindeki artışa ve sivillerin ölümlerine dikkat çekti. Ancak AGİT tarafların arasında sorumlu göstermeyip herkese derhal uzlaşma çağrısında bulundu.

    Kiev kendi şartlarında müzakere talebinde bulundu

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev’in üçlü temas grubu formatındaki müzakerelere hazır olduğunu, ancak bir dizi şartı olduğunu açıkladı. Şartlardan biri, cumhuriyetlerin heyetlerini yenileyerek sadece Ukrayna pasaportu olan kişilerin dahil edilmesi şeklindeydi. Zelenskiy, görüşmelere Rus pasaportlarıyla katılan kişilerin orada bulunmaya hakları olmadığını savundu.

    Bununla birlikte Ukrayna Başbakan Yardımcısı Aleksey Reznikov, Rus tarafıyla Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin temsilcilerinin esirlerin bulunduğu yerlere erişimin sağlanmasını görüşmeye çalıştığını, fakat Rus tarafından karşılık görmediğini ileri sürdü.

    Donbass’tan Ukrayna’ya ultimatom

    Geçen cumartesi Temas Grubu çerçevesinde yapılan son görüşmede Donbass temsilcisi Natalya Nikonorova Kiev’e ültimatom vererek, ya cumhuriyetlerle doğrudan diyaloga başlamasını, ya da böyle bir şartın bulunduğu Minsk anlaşmalarından çıktıklarını resmen itiraf etmelerini istedi.

    Kiev birçok kez Lugansk ve Donetsk yönetimleri ile doğrudan diyalog kurmayı reddetmişti. Geçen cumartesi ise Zelenskiy’in başdanışmanı Andrey Yermak, Kiev’in bu yöndeki tutumunun değişmediğini, ancak bir sonraki toplantıya Lugansk ve Donetsk sakinlerinden bir grubu davetetmeye hazır olduklarını belirtmişti.

    Etiketler:
    Ordu, Savaş, Lugansk Halk Cumhuriyeti, Lugansk, Donetsk, Rusya, Ukrayna
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