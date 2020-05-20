Rusya, Zelenskiy’in ilk yılını değerlendirdi

Zelenskiy’in görevindeki ilk yılını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Ukrayna liderinin bir yıl önce verdiği “halkı (önceki Devlet Başkanı Pyotr) Poroşenko’nun bıraktığı mirastan kurtarma, Donbass bölgesine barış getirme ve yaşamı iyileştirme” vaatleri hatırlatıldı.

Geçen bir yılın, tüm vaatlerin kağıt üzerinde kaldığını gösterdiğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Bu liderin daha söylediği ile yaptıkları birbirini tutmuyor. Yolsuzluk azalmadı, oligarşinin iktidar üzerindeki etkisi zayıflamadı” ifadesini kullandı.

Ayrıca Ukrayna’da, Poroşenko döneminde hazine parasının zimmete geçirilmesi, Maydan’daki olaylar ve diğer politik suçlarla ilgili soruşturmaların yapılmadığına dikkat çekildi.

Ukrayna’da ekonomik sorunların birikerek arttığı ve sosyal gerilimin büyüdüğü kaydedilen açıklamada, “Dış yönlendirmeyle toprak reformu ilerletiliyor. İnsan hakları ve özgürlükleri topyekun ihlal ediliyor” dendi.

Zelenskiy’in selefinden “iktidara ne yapması gerektiğini dikte eden agresif aşırı milliyetçi radikal azınlık karşısındaki panik korkuyu” miras aldığı kaydedildi.

Rusya ile ilişkilerde hiçbir ilerlemenin kaydedilmediğine dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanlığı, aksine iki halkı birbirine bağlayanlara karşı mücadele edildiğini belirterek, “Ortak tarih çarpıtılıyor, nazizm kahramanlaştırılıyor, anıtlara saygısızlık ediliyor” dedi.

Zelenskiy’in yaptırımlar konusunda Poroşenko’yu geride bıraktığı hatırlatılan açıklamada, Rusça ve Rus kültürünün, Rus filmlerinin ve medyasının yasak olduğu Ukrayna’da şimdi Rus müzelerinin de yasaklandığına dikkat çekildi. Bakanlık, Zelenskiy’in görevinin sonuna yakın Ukrayna'da muhtemelen “Tolstoy, Çehov, Dostoyevskiy ve Gogol’ün kitaplarının yakılacağı ve anıtlarının yıkılacağı” tahmininde bulundu.