Rusya’da sağlıkçılara tazminatların ödenmemesiyle ilgili ilk soruşturma açıldı

Rusya Soruşturma Komitesi, koronavirüs hastalarıyla çalışan sağlıkçılar için öngörülen tazminatın ödenmemesiyle ilgili ilk soruşturma açıldığını belirtti.

Açıklamada, Krasnodar Bölgesi’nin Armavir kentinde, koronavirüs hastalarını tedavi eden sağlık çalışanları için öngörülen tazminatın ödenmemesiyle ilgili “görevi ihmal” suçundan soruşturma açıldığı ifade edildi.

Soruşturma sırasında, Armavir Şehir Hastanesi yönetiminin görevini ihmal etmesi nedeniyle, hastane personeline koronavirüs hastalarıyla çalışmalarından dolayı almaları gerektiği tazminatın zamanında ve tam ödenmediği tespit edildi. Sağlık çalışanlarının haklarının ihlal edildiği kaydedilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Armavir’de acilde görev alan bir grup sağlıkçı, 16 Mayıs günü, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımda, tazminat haklarının ihlal edildiğini duyurmuştu. Krasnodar Vali Yardımcısı Anna Minkova, aynı gün, hastaneyi denetim altına aldıklarını, yapılan incelemeler sonucu somut ihlallerin saptandığını açıklamıştı. Minkova, hastanenin başhekiminin görevden alındığını kaydetmişti.

Halihazırda Rusya Soruşturma Komitesi, ülkenin 10 bölgesinde daha benzer soruşturmalar yürütüyor. Tazminatlarını alamayan sağlıkçılar doğrudan devlet portalına başvurabiliyor. Bugüne kadar 6 bin 500 şikayet dilekçesi alındığı bildiriliyor.