Rus elçi: Pyongyang, ABD başkanlık seçimlerine kadar Washington'la müzakere masasına oturma niyetinde değil

Rus basınına demeç veren Matsegora, Kuzey Koreli yetkililerle yaptığı görüşmelere dayanarak Pyongyang ile Washington arasındaki diyaloğun yeniden kurulmasına ilişkin izlenimlerini paylaştı.

Kuzey Kore'nin bu diyaloğu şu an için yararsız gördüğünü anlatan Matsegora, taraflar arasında en azından Kasım 2020'deki ABD başkanlık seçimleri sonuçlanıncaya kadar müzakere masası kurulmasının muhtemel olmadığını belirtti.

'Moskova endişe duyuyor'

Matsegora, ABD-Kuzey Kore diyaloğunun yeniden başlamasını umduğunu ve Rusya yönetiminin sınır bölgesinde gerilimin tırmanabileceği endişesiyle müzakerelerin alınmasından memnun olmadığını kaydetti.

Rus diplomat, "Moskova, ABD-Kuzey Kore diyaloğunun dondurulmasından mutlu olamaz, zira bu durum Uzak Doğu sınırımıza komşu bölgede gerilimi tırmandırabilir. Müzakerelerin er ya da geç yeniden başlayacağını düşünüyoruz ve bunun için Pyongyang ile Washington'a omuz vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Müzakereler Kasım 2019'da kesilmişti

ABD ile Kuzey Kore heyetleri arasında İsveç'in başkenti Stockholm'de çalışma düzeyinde başlatılan ve Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme faaliyetlerinin önlenmesini amaçlayan müzakereler Kasım 2019'da kesilmişti.

Kuzey Kore Baş Müzakerecisi Kim Myong Gil, ABD'nin müzakere masasına yeni bir şey getirmeyerek adeta eli boş geldiğini belirterek bu durumun rahatsızlık verici olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da, ABD heyetinin müzakereleri ilerletmenin yolunu açacak girişimleri yakından incelediğini kaydederek "ABD ve Kuzey Kore, adadaki 70 yıllık savaş ve düşmanlık mirasının üzerinden sadece bir cumartesi günüyle gelemez. Bunlar ciddi konular ve her iki ülkenin de güçlü taahhüdünü istiyor. ABD tarafı bu taahhüdü veriyor" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile üç zirve gerçekleştirmiş ve Kim'e hayranlık duyduğunu söylemişti ancak bu, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi için yeterli olmamıştı.

Kuzey Kore, ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasını, ABD ise Kuzey Kore'nin nükleer silah deneme ve üretme çabalarını sonlandırmasını istiyor.