Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 8 bin 849 arttı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 8 bin 849 artarak 317 bin 554'e yükseldi. Gün içinde 127 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 84 bölgede 8849 yeni vaka daha tespit edildi.

Yeni vakaların 3716'sında belirti gözlenmedi. Vakaların çoğu yine başkent Moskova (2913) ve Moskova bölgesinde (892). Son 24 saatte ölen kişi sayısı 127 oldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 85 bölgede 317 bin 554'e yükseldi. Şimdiye kadar 3099 kişi hayatını kaybetti 92 bin 681 kişi iyileşti.