ABD, Rusya'nın BMGK'ya sunduğu Venezüella'yla ilgili tasarıyı bloke etti

BMGK'nın dünkü oturumunda Venezüella'da kısa süre önce gerçekleştirilen silahlı sızma girişimleri ele alındı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, oturum sırasında Venezüella'yla ilgili bir ortak basın açıklaması tasarısı sundu.

Tasarı metninde, "Üyeler, BM Tüzüğü'nde öngörüldüğü gibi, güç kullanılmasına veya güç kullanma tehdidinde bulunulmasına karşı çıkıyor ve terörün ve terörün her türlü tezahürünün, paralı asker kullanımının kınanmasıyla ilgili kararları destekliyor. BMGK üyeleri, Venezüella'daki mevcut durumun Venezüellalı taraflar arasında diyalog kurularak, dış müdahale olmadan, ülke anayasası kapsamındaki barışçıl ve siyasi araçlar yardımıyla ve Venezüella'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tümüyle saygı gösterilerek çözülmesi için çağrı yapıyor" ifadelerine yer verildi.

Tasarıda hiçbir suçlamaya yer verilmediğinin altını çizen Polyanskiy, sadece genel hususlara destek verildiğini vurguladı.

Ancak Rusya'nın tasarısı, ABD tarafından bloke edildi.

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, mayıs başında başkent Caracas’ın kuzeyindeki La Guaira limanından ülkeye sızmaya çalışırken yakalanan paralı askerlerin kendisini öldürmeye çalıştığını söylemişti.

Venezüella'ya sızmaya çalışırken yakalanan iki ABD'li paralı asker, devlet televizyonunda yayımlanan yeni sorgu görüntülerinde, operasyonun hedefi, yani Maduro için kullandıkları kod adının 'bingo', 'büyük ikramiye' gibi anlamları bulunan 'jackpot' olduğunu belirtmişti.