Bogdanov: Yüzyılın Anlaşması'nda ilerleme sağlanması imkansız

Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' adıyla sunduğu Ortadoğu Barış Planı'nda ilerleme sağlanmasının imkansız olduğunu düşündüklerini belirtti.

Sputnik'e demeç veren Bogdanov, Beyaz Saray'ın Özel Elçisi Avi Berkowitz'le kısa süre önce yaptığı görüşmeyi anlattı.

Bogdanov, "Beni aradı ve Yüzyılın Anlaşması'nı ilerletmek gerektiğini söyledi. 'Bunun imkansız olduğunu söyledim. Zira Filistinlilerin, tüm Arapların, Arap Birliği'nin tutumunu gayet iyi biliyorsunuz' dedim. Ortadoğu Dörtlüsü'nün toplantı yapması ve oradan ne sonuç çıkacağını görmemiz gerektiğini belirttim" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 1967'deki sınırlar dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasını destekleyen net tutumunu Berkowitz'e bir kez daha anımsattığını söyleyen Bogdanov, Moskova'nın tutumunun tutarlı olduğunun ve değişmeyeceğinin altını çizdi.

'Ne zirvesi? Ne Cenevresi? Bu tamamen saçmalık'

Axios'un haberinde Bogdanov'un Berkowitz'e Cenevre'de 'mini ABD-Filistin zirvesi' düzenlemeyi önerdiği öne sürülmüştü.

Bu iddia hakkında da konuşan Bogdanov, "Ne zirvesi? Ne Cenevresi? Bu tamamen saçmalık" yanıtını verdi.