Duma, Rusya vatandaşlarıyla ilgili birleşik bilgi kayıt sistemi yasasını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya vatandaşları hakkında birleşik federal bilgi kaydı oluşturma yasasını kabul etti.

Birleşik bilgi kayıt sisteminde vatandaşların adı, soyadı, doğum ve ölüm tarihi, cinsiyeti, medeni hali, uyruğu ve bu verileri doğrulayan bilgiler yer alacak.

Kayıt sistemindeki vatandaşlarla ilgili bilgiler, devlet ve belediye organları, Devlet Hizmetleri Merkezi (MFS) ve noterlerin yanı sıra, vatandaşın kendisi veya yasal temsilcisine verilecek.

Vatandaşın kendisi veya yasal temsilcisinin başvurusu üzerine kayıt sisteminde yer alan bilgiler değiştirilebilecek.

Rusya Federal Vergi Servisi, sistemdeki bilgilerin korunmasından sorumlu olacak.

Hangi organların daha önce kayıt altına alınmamış bilgileri kaydedebileceği devlet başkanı tarafından, vatandaşın başvurusundan sonra bilgileri değiştirme prosedürü ise hükümet tarafından belirlenecek.

Yasaya göre, devlet ve belediye organları için vatandaşlarla ilgili bilgi kaydının kullanılması 2023 yılına kadar isteğe bağlı olacak.