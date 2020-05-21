Zaharova ABD’den gelen suni solunum cihazlarının nasıl dağıtılacağını anlattı

ABD’nin gönderdiği 50 suni solunum cihazından oluşan ilk partinin bugün, ikinci partinin de gelecek hafta Rusya’ya ulaşacağını anlatan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, her iki partinin önce Pirogov Merkezi’ne teslim edileceğini belirterek, “Merkezin uzmanları da bu Amerikan cihazlarını Rusya’nın diğer sağlık kuruluşlarına, bölgelerdeki duruma ve bu cihazlara olan ihtiyaca göre dağıtacak” dedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, suni solunum cihazlarının Rusya’ya askeri kargo uçaklarıyla ulaştırılacağını açıklamıştı. Bugün Rusya’ya ulaşması beklenen ilk partide 50 cihaz yer alırken, ikinci partiyle 150 cihaz daha gelecek.