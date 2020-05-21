Rusya Sağlık Bakanı: Kovid-19 aşısının klinik öncesi test sonuçları temmuz sonunda ortaya çıkacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik öncesi testlerinin belirlenen programa uygun olarak yürütüldüğünü, şu ana kadar herhangi bir sorun çıkmadığını ve ilk sonuçların temmuz ayının sonunda ortaya çıkmasını beklediklerini belirtti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Muraşko, "Bugün birkaç aşı geliştirici bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. Klinik öncesi testler halihazırda devam ediyor. Her şey belirlenen programa uygun olarak yürüyor ve şimdiye kadar hiçbir sorun yok. Bu nedenle, ilk sonuçların ortaya çıkması ve daha geniş kullanım için erişimin Temmuz ayı sonunda mümkün olacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.