Moskova’da koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinde ilk aşama başlatıldı

Moskova’da en kötü senaryolardan kaçınmayı başardıklarını kaydeden Sobyanin, “Tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı. İyileşerek hastaneden taburcu olanların sayısı hastaneye gelenlerden daha fazla. Bu koşullarda ekonominin kademeli olarak açılmasına devam edebileceğimizi ve belediye kurumlarını yeniden açabileceğimizi düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı, koronavirüs salgının en kısa zamanda biteceği yönünde umut doğduğunu belirterek, ancak bunun için kent sakinlerinin tüm kurallara ve kısıtlamalara uymaları gerektiğini kaydetti.

Sobyanin, “Eminim bu durumda, normal hayata doğru yeni adımlar atma fırsatımız olacak” dedi.