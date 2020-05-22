Rus daimi temsilci Ulyanov, ABD’nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmesini değerlendirdi

New York Times (NYT), ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü önemli silah kontrolü antlaşması olan Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilmeyi planladığı ve ilgili kararını cuma günü Rusya'ya ileteceğini yazmıştı.

Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, ABD'nin Açık Semalar Antlaşması'ndan çekilme planını Sputnik’e değerlendirdi.

Rus daimi temsilci, şu ifadeleri kullandı:

"Yıkmak, inşa etmek değil. Antlaşma yirmi yıl boyunca çalıştı ve transatlantik bölgedeki askeri alanda şeffaflık ve daha yüksek bir güven seviyesi sağladı. Ancak antlaşmadan çıkma kararı, ABD'nin silah kontrolünün ‘yeni çağı’ konusundaki tezini açıklıyor gibi görünüyor. Görünüşe göre, ‘yeni çağ’ herhangi bir kontrolün olmaması anlamına geliyor. Bunlar oldukça üzücü."

Türkiye dahil 35 ülkenin taraf olduğu Açık Semalar Antlaşması, 1992 yılında eski Doğu ve Batı bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanmıştı ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu.

2002 yılından beri yürürlükte olan antlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşu yaparak askeri eylemlerle ordular hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyor.