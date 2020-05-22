Nebenzya: Kırım’daki referandumun yolunu Ukrayna bizzat açtı

Kırım’daki duruma ilişkin ‘Arria formulü’ oturumunda, Almanya, Fransa, Çekya’nın daimi temsilcileri de dahil olmak üzere, bir dizi Batılı ülkenin temsilcisi Rusya’yı yarımadayı ‘ilhak etmekle’ suçladı.

Nebenzya, suçlamalara karşılık “Kırım’da neler olduğunu, referandumun neden gerçekleştiğini anlamak için, bundan önce nelerin yaşandığını anlamanız gerek. Gözlerinizi açıp Kiev’de ve Ukrayna’da 2014 yılında yaşananları görmeniz gerek. Maalesef burada Ukraynalıların kendilerinden başka suçlayabilecekleri kimse yok, zira 2014 yılındaki referandumun yolunu onlar açtılar” ifadelerini kullandı.

‘Kiev’de bunlar yaşanmasaydı, durum farklı olurdu’

Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ve muhalefetin imzaladığı anlaşmanın garantörlerinin Almanya, Fransa ve Polonya dışişleri bakanları olduğunu hatırlatan Nebenzya, şu ifadeleri kullandı:

“Bu garantiler ertesi gün Kiev’de iktidarı ele geçiren ve Yanukoviç’i hayati tehlikesi nedeniyle kaçmak zorunda bırakan muhalefet tarafından ihlal edildi. Bu, Kırım’da olanların başlangıç noktasıydı. 2014’te Kiev’de bunlar yaşanmasaydı, durum farklı olurdu. Kırım bugün 2014’e kadar bulunduğu yerde olurdu.”

Kırımlılar: Rusya’ya bağlanmak bilinçli bir seçimdi

Toplantıya görüntülü konuşma yoluyla bağlanan Kırım sakinleri de yarımadada haklarının ihlal edilmediğini, hatta Ukrayna’ya bağlı olunan dönemden daha iyi bir yaşam sürdüklerini belirtti. Kırımlılar ayrıca Rusya’ya bağlı bir yaşamı bilinçli olarak seçtiklerini de kaydetti.

Almanya Temsilcisi: Uluslararası hukuk böyle işlemez

Almanya’nın BM Daimi Temsilcisi Cristop Heusgen ise Kırımlılardan birinin yarımada sakinlerinin kendi kaderlerini belirleme haklarının bulunduğunu söylemesi üzerine, şunları dile getirdi: “Belki de haklısınız, bunun için hakkınız vardı. Ancak bu dünyada yaşayıp uluslararası hukuka saygı duymaz, BM kararlarına, anayasalara riayet etmezsek, herkesi bir felaket bekliyor. Ben uluslararası hukuka, anayasalara saygı duymaya çağırıyorum. Söz gelimi biri kırmızı ışıkta geçti, arkasından gelen ikinci kişiyi polis durdurdu. İkinci kişi ‘Neden beni tutukladınız? Öbürünün geçmesine izin vermiştiniz’ diyor. Uluslarası hukuk böyle işlemiyor.”

Nebenzya: Kosova’da referandum bile yapılmadı, ama bağımsızlık kararı kabul edildi

Nebenzya ise bu sözlere karşılık, “Uluslararası hukuktan söz ettiniz. Size tam olarak desteklediğiniz ve tanıdığınız Kosova’yı hatırlatmak istiyorum. Uluslararası mahkeme de Kosova’nın bağımsızlık kararını kabul etmişti. Kosova’da parlamentonun kararıyla bağımsızlığını elde edilmişti, referandum bile yapılmamıştı. Öyleyse uluslararası hukuk konusunda da tartışabiliriz” yanıtını verdi.

Kırım 2014 yılında yüzde 96.77 ‘evet’ oyuyla Rusya’ya bağlanmıştı.

BM Güvenlik Konseyi etkinlikleriyle doğrudan bağlantısı olmayan, ‘Arria formülü’ oturumlarında sadece diplomatlar değil, sivil toplum örgütleri ve halk arasından kişilerin katılabildiği tartışmalar yapılıyor.