Jirinovskiy, Lenin’in mumyasının satılmasını önerdi

Vladimir Jirinovskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Fransa'da bir işadamı ‘Gioconda’ tablosunu satmak istiyor. Biz de Lenin'in mumyasını satabiliriz. Alıcılar var: Çin, Vietnam veya herhangi bir komünist. Lenin iyi durumda, sadece 96 yıl önce mumyalandı” ifadelerine yer verdi.

Во Франции бизнесмен хочет продать картину «Джоконда». Мы могли бы продать мумию Ленина. Покупатели найдутся: Китай, Вьетнам или какой-нибудь коммунист. С продажи мумии бюджет может получить огромные деньги. Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад. — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) May 21, 2020

Vladimir Jirinovskiy, böyle bir ‘satış’ sayesinde devlet bütçesine çok para gireceğini belirtti.

Jirinovskiy daha önce de, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federal Konseyi’nin tasfiyesinin tartışmaya açılmasını önermişti. Senatör Aleksey Puşkov, politikacının bu tür fikirleri ortaya atarak dikkat çekmeye çalıştığını ve sözlerinin arkasında ‘ciddi bir şey’ olmadığını belirtmişti.

Vladimir Lenin öldükten sonra cesedi mumyalanarak Kızıl Meydan’daki mozoleye yerleştirildi ve hâlâ orada bulunuyor.