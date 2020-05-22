Gruşko: Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Açık Semalar Anlaşması'ndan çekileceklerini açıklaması sonrası Sputnik'e verdiği demeçte Rusya'nın tutumunu anlatan Gruşko, Moskova'nın anlaşmadan çekilme niyetinde olmadığını ifade etti.

"Pragmatik bir yaklaşım olmalı. Anlaşma yürürlükte kaldığı sürece, bu anlaşmadan doğan tüm hak ve yükümlülüklerimizi eksiksiz olarak yerine getirme niyetindeyiz" diyen Gruşko, anlaşmanın diğer taraflarının da yükümlülüklerine iyi niyetle bağlı kalmalarını umduklarını ekledi.

Her çekilmede olduğu gibi Rusya'yı anlaşmayı istismar ve ihlal etmekle suçlamış bulunan Trump, 2018 yaz sonunda imzaladığı 2019 bütçesiyle Rusya ile Açık Semalar Anlaşması ve 2010'da imzalanan Yeni START (Stratejik Silahların Azaltılması) Anlaşması'nı dondurmuştu.

Türkiye dahil 35 ülke imzacı

Türkiye dahil 35 ülkenin taraf olduğu Açık Semalar Anlaşması, 1992 yılında eski Doğu ve Batı Bloku ülkeleri arasında karşılıklı güven inşası amacıyla imzalanmıştı ve Soğuk Savaş sonrasında Avrupa'da güven inşa etmek için en önemli adımlardan biri olmuştu.

2002 yılından beri yürürlükte olan anlaşma çerçevesinde imzacı ülkeler birbirlerinin hava sahasında silahsız gözlem uçuşu yaparak askeri eylemlerle ordular hakkında açıkça bilgi toplayabiliyor, böylece savaş hazırlığı olup olmadığına dair net fikir edinebiliyor.