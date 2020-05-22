Peskov'un hastanedeki koronavirüs tedavisi devam ediyor, eşi Navka taburcu edildi

Hastaneden çıktıktan sonra açıklama yapan Navka, "Her şey yolunda, taburcu oldum. Testim negatif çıktı. Dolayısıyla bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Navka, eşi Peskov'un durumunun iyiye gittiğini ancak koronavirüsü biraz daha ağır geçirdiğini kaydederek, eşinin de yakında taburcu edileceğini belirtti.

12 Mayıs'ta Peskov ve Navka, koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüklerini duyurmuşlardı.