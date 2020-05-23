Moskova'da rehine krizi: Polis saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, bugün öğle saatlerinde Sputnik'e, kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.
Polisin olay yerine gittiğini belirten kaynak, daha sonra saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti. Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu ileri sürülürken, Alfa-Bank içeride hiçbir çalışanının olmadığını duyurdu.
ЗАХВАТ БАНКА— kamenskiy evgeny (@odikov) May 23, 2020
В Москве с заложниками прямо сейчас
Очевидцы сообщают, что в «Альфа-банк» зашёл мужчина с рюкзаком - из рюкзака торчат провода
В заложниках оказалось четверо сотрудников банка и один посетитель
Причины захвата и требования террориста пока неизвестны pic.twitter.com/2BnYBKshMp
Bu sırada saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği iddia edildi. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucu polis, saat 15:15 sularında saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Moskova polisinden bir kaynak, sanığın sorgusunun başladığını bildirdi.
Первые кадры с Земляного Вала в Москве, где мужчина с рюкзаком угрожает взорвать отделение банка. Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников. Четыре сотрудника банка покинули отделение через черный ход. #Москва #захват #захватзаложников pic.twitter.com/LUuUAH0JQQ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 23, 2020
'Olayda kimse etkilenmedi'
Alfa-Bank'tan konuya ilişkin olarak yapılan bir diğer açıklamada, olayda içeride bulunan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)