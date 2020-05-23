Moskova'da rehine krizi: Polis saldırganın gözaltına alındığını duyurdu

Moskova Emniyet Müdürlüğü'nden bir kaynak, bugün öğle saatlerinde Sputnik'e, kent merkezinde bulunan bir bankada çalışanların rehin alındığına ilişkin olarak istihbarat aldıklarını söyledi. Verilen adreste, Alfa-Bank şubesinin bulunduğu belirlendi.

Polisin olay yerine gittiğini belirten kaynak, daha sonra saldırganla görüşme başlatıldığını ifade etti. Bankada rehin tutulan kişi sayısının 6 olduğu ileri sürülürken, Alfa-Bank içeride hiçbir çalışanının olmadığını duyurdu.

ЗАХВАТ БАНКА

В Москве с заложниками прямо сейчас



Очевидцы сообщают, что в «Альфа-банк» зашёл мужчина с рюкзаком - из рюкзака торчат провода

В заложниках оказалось четверо сотрудников банка и один посетитель

Причины захвата и требования террориста пока неизвестны pic.twitter.com/2BnYBKshMp — kamenskiy evgeny (@odikov) May 23, 2020

Bu sırada saldırganın bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği iddia edildi. Güvenlik çemberine alınan olay yeri yakınlarındaki tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucu ​polis, saat 15:15 sularında saldırganın gözaltına alındığını duyurdu. Moskova polisinden bir kaynak, sanığın sorgusunun başladığını bildirdi.

Первые кадры с Земляного Вала в Москве, где мужчина с рюкзаком угрожает взорвать отделение банка. Спецотряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии выехал на место захвата заложников. Четыре сотрудника банка покинули отделение через черный ход. #Москва #захват #захватзаложников pic.twitter.com/LUuUAH0JQQ — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) May 23, 2020

'Olayda kimse etkilenmedi'​

Alfa-Bank'tan konuya ilişkin olarak yapılan bir diğer açıklamada, olayda içeride bulunan kimsenin etkilenmediği kaydedildi.