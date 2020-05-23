Moskova'daki banka saldırganının kimliği açıklandı

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Vasenin, Moskova’nın merkezindeki Alfa-Bank şubesine girerek rehine krizine neden olan kişinin Tümen bölgesinden başkente geldiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Polisin saldırganı bu eyleme iten motifleri henüz netleştirmediğini belirten Vasenin, bankadayken kişinin üzerinde patlayıcı bulunup bulunmadığını açıklığa kavuşturulmaya çalışıldığını vurguladı.

Sputnik’e konuşan kolluk kuvvetlerinden bir kaynak ise saldırganın Tümen bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Aleksey Barışnikov olduğunu açıkladı.

Barışnikov’un Rusya’nın çeşitli bölgelerindeki bankalara toplam 1.8 milyon ruble (yaklaşık 170 bin TL) borçlandığı ve 12 icra takibi bulunduğu öğrenildi.

Yetkili, saldırganın ayrıca otomobil hırsızlığından sabıkası olduğu da sözlerine ekledi.