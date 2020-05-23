Çeçenistan lideri Kadirov'dan Müslümanlara bayram kutlaması

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Moskova'daki hastanelerden birinde tedavi gördüğü yönündeki iddialar üzerine Telegram kanalından bir sesli mesaj yayınlayarak, tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Moskova’daki hastanelerden birinde koronavirüs tedavisi gördüğü yönündeki iddialar üzerine Telegram kanalından tüm Müslümanlara seslenerek, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çeçen liderin sesli mesajı, başkent Grozni’den görüntüler eşliğinde yayınlandı.

Daha önce Kadirov’un yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve Moskova’daki hastanelerden birinde tedavi gördüğü ileri sürülmüştü, bunun üzerine Ahmat Grozni futbol kulübü genel müdürü Ahmed Aydamirov iddiaları yalanlayarak Kadirov’un sağlığının yerinde olduğunu belirtmişti.

Kadirov’un yardımcısı da basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, Çeçen liderin Kovid-19 enfeksiyonunu önleme ve müdahale merkezinin çalışmalarını bizzat kontrol ettiğini ifade etmişti.