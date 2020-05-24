Putin'den Ramazan Bayramı mesajı: Manevi arınmanın getirdiği paha biçilmez deneyimin sevinci yaşanıyor

Kremlin'in resmi internet sitesinde yayınlanan mesajında Putin, "Kutsal Ramazan ayının sonunu işaret eden, orucun sona erdiği Ramazan Bayramı özel bir manevi anlam taşıyor, bu bayramda manevi arınmanın ve kendini geliştirmenin getirdiği yeni, paha biçilmez deneyimin sevinci yaşanıyor. Ramazan, yüzyıllar boyunca sadece dua ile değil, aynı zamanda yardım ve bakıma ihtiyacı olanlara ilgili gösterilerek kutlanagelmiştir" ifadelerini kullandı.

Rusya'daki Müslümanların babalarının ve dedelerinin tarihsel, kültürel, dini geleneklerine büyük saygıyla yaklaştıklarını ve bu gelenekleri genç nesle aktardıklarını belirten Putin, Rusya'daki Müslüman topluluğunun ülke yaşamına aktif olarak katıldığını, toplumda etnik gruplar arası barışın ve ulusal uyumun sürdürülmesine, aile kurumunun güçlendirilmesine ve gençliğin eğitilmesine paha biçilmez bir katkı sunduğunu vurguladı.

Rus lider, "Elbette, bugün tehlikeli bir hastalığın yayıldığı şartlarda, Müslüman din adamlarının, dini organizasyonların, ülkedeki tüm Müslümanların insani yardımına, hayırseverlik misyonuna en üst seviyede talep oluyor ve bunlar, insanların hayatının ve sağlığının korunmasına hizmet ediyor" diye ekledi.