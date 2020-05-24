Rusya'da vaka sayısı 8.599 arttı, Brezilya Rusya'yı geçti

Rusya koronavirüsle mücadele merkezi, ülkede son 24 saat içinde yapılan testlerin ve hastaların durumundaki değişimlerin sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre Rusya'da vaka sayısı 8.599 artarak 344.481'e yükseldi. 16.500 yeni vaka tespit edilen Brezilya, 347.400 toplam vaka sayısıyla ABD'nin ardından 2. sıraya yerleşti. Rusya ise 3. sıraya indi.

Rusya'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısına 153 kişi daha eklendi ve yeni rekor kırıldı. Daha önce bir gün içindeki en yüksek ölü sayısı 150 olarak kaydedilmişti. Böylece toplam ölü sayısı 3.541'i gördü.

Son 24 saat içinde 5.363 kişi taburcu olurken virüsü yenen toplam hasta sayısı 113.299'a yükseldi.