Mişustin, Rusyalı Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı

Rusya Müslümanları Dini İdaresi'nin yöneticilerine bir mesaj göndererek Müslümanların bayramını tebrik eden Mişustin, "Bugün Rusya'daki Müslümanlar, ülkenin sosyal hayatına aktif katılım sağlıyor. Müslümanlar, diğer geleneksel mezheplerin temsilcileriyle yapıcı diyalog yürütüyor, terör ve aşırılıkla mücadeleye önemli katkı sunuyor, toplumda barış ve uzlaşının pekiştirmesine yardımcı oluyor. Bu önemli emeğe büyük değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Mişustin, Rusyalı Müslümanların kültür ve eğitim projeleri gerçekleştirdiğinin, hayır işleriyle uğraştığının ve köklü geleneklerinin korunmasına ilgi gösterdiğinin de altını çizdi.