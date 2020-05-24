Rusya'da toplam Kovid-19 testlerinin sayısı 8.6 milyonu geçti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'ndan (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamaya göre, Rusya'da 24 Mayıs itibarıyla yapılan test sayısı 8.6 milyonun üzerine çıktı.

Açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 282 bin olduğu vurgulandı.

Rospotrebnadzor, Rusya'da Kovid-19 şüphesiyle gözetim altında tutulan kişi sayısının da 282 bin olduğunu belirtti.

Rusya'da son 24 saatte vaka sayısı 8.599 artarak 344.481'e yükseldi. Son 24 saatte 5.603 hasta iyileşti, şimdiye kadar iyileşen kişi sayısı 113.299'a ulaştı.