Rus savcılar, casusluk suçlamasıyla ABD’li Whelan'ın 18 yıl hapsini istedi

Moskova Şehir Mahkemesi’nin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, savcılar ABD’nin yanı sıra üç başka ülkenin vatandaşlığına sahip Paul Whelan’ın yüksek güvenlikli bir cezaevinde 18 yıl hapsini istedi.

Whelan, mahkemede masum olduğunu belirterek Rusya’ya bir arkadaşının düğünü için geldiği iddiasını sürdürdü.

Whelan’ın avukatı Vladimir Jerebenkov, “Whelan masum olduğu için beraatini talep etti” dedi.

Whelan hakkındaki karar ise 15 Haziran’da verilecek.

ABD ise davayı yakından takip ediyor. ABD’nin Rusya Büyükelçisi birçok kez mahkemeye geldi, ancak kapalı görülen davalar olduğu için salona hiç alınmadı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi ABD vatandaşı Paul Whelan'ı 2018’de Moskova'da gerçekleştirdiği casusluk faaliyeti sırasında yakalayıp gözaltına almıştı.

Daha sonra Whelan'nın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirilmişti. Mahkemeye ulaşan bilgilere göre, Whelan, 2007’den beri düzenli olarak Rusya’yı ziyaret ediyordu. Suçlu bulunmasının ardından Whelan 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.