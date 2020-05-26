Moskova makamları Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları gevşetmeyi planlıyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Moskova'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasıyla ilgili durumun giderek iyileşmekte olduğunu ve bu nedenle uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin planlandığını belirtti.

Sobyanin kendi blogundan yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta sonu, yeni koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla ilgili durum iyileşmeye devam etti. Bu nedenle, yakın gelecekte mevcut kısıtlamaları kademeli olarak gevşetmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.