Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko: Dış turizme izin verilmesi için henüz önkoşul yok

Rusya Başbakan Yardımcısı Çernışenko, Rus turistlerin yurtdışına çıkmalarına izin verilmesi için önkoşulların henüz olmadığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko, bugünkü basın açıklamasında Rus turistlerin yurtdışına çıkmalarına izin verilmesi için önkoşulların henüz olmadığını ifade etti:

“Vatandaşlarımızın elbette ki dinlenmeye ihtiyacı var ve hepimiz seyahat edebileceğimiz zamanı bekliyoruz. Bu modern insanın temel ihtiyacıdır, ancak aynı zamanda dış turizmin yeniden başlatılması için henüz hiçbir önkoşul olmadığını görüyoruz. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü’nün verilerine göre koronavirüs nedeniyle seyahat kısıtlamaları getiren ülke sayısı yüzde 100'e ulaştı.”

‘Yurtdışına turizm seyahatlerinden kaçınma önerisi geçerliliğini koruyor’

Yurtdışına turizm seyahatlerinden kaçınma önerisinin geçerliliğini korumaya devam ettiğini söyleyen Çernışenko şöyle konuştu:

“İkinci dalga tehlikesinin olduğunu biliyoruz, doktorlar ve uzmanlar da bunu söylüyor. İlk dalganın Rusya’ya dışarıdan geldiğini biliyoruz. Sert önlemler, ülkeye giriş kısıtlamaları yoluyla onu durdurmayı başardık. Hükümet koruyucu bariyer oluşturdu ve onu korumak lazım. Bu, ülkeye giriş yapanlar için sert önlemlerin geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor, iki haftalık zorunlu izolasyon da buna dahil. Ayrıca Rosturizm’in Rusya’nın dışına seyahatlerden kaçınma önerisi de geçerliliğini koruyor.”

‘Rusya’da tatil için tüm koşullar mevcut’

Rusya’da izin yapmak için gerekli tüm koşulların olduğuna dikkat çeken Çernışenko, “İnsanların dinlemelerini gerektiğini biliyoruz. Ülkemizde bunun için gerekli tüm koşulların olması sevindirici bir şey” ifadelerini kullandı.

‘Kovid-19 önlemleri Rusya’daki turizmin kademeli olarak açılması için koşulları oluşturdu’

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamındaki önlemlerin Rusya’daki turizmin kademeli olarak açılması için gerekli koşulları oluşturduğuna dikkat çeken Çernışenko, şunları söyledi:

“Turizmi aşamalı olarak açma imkânı, yeni tip koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını engelleyen, güvenlik, yaşam ve dinlenme bakımından uyulması gereken önlemlerin sonucudur.”

Rusya hükümetinin 1 Haziran’dan itibaren iç turizm ile ilgili kısıtlamaları kademeli olarak kaldırmaya başlayacağını söyleyen Çernışenko, bölgelerdeki başta sanatoryumlar olmak üzere turistik tesislerin de bu dönemde turistleri ağırlamak için gerekli koşulları oluşturması gerektiğini vurguladı.