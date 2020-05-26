Rusya'da son bir günde 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası görüldü

Rusya'da son bir günde 8 bin 915 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede pandeminin başından beri görülen can kaybı ise 3 bin 807 kişiye yükseldi.

Rusya'da son bir gün içinde koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 8 bin 915 olarak kayıtlara geçti. Yeni vaka sayısında bir önceki güne göre düşüş gözlendi.

Ülkede son bir günde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 174 olarak açıklandı. Bu, Rusya’da pandeminin başından beri bir günde yaşanan en yüksek can kaybı. Ülkede koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 3 bin 807 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin başkenti Moskova ise halen pandeminin merkezi durumunda. Başkentte son bir günde 2 bin 830 yeni vaka tespit edildi.

Rusya, ABD ve Brezilya'dan sonra dünyada en çok koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke.