Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısının klinik testlerine haziran sonunda başlanacak

Vektor Enstitüsü'nün genel direktörü Rinat Maksyutov, geliştirdikleri koronavirüs aşısının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması ardından klinik testlere 29 Haziran'da başlayacaklarını söyledi.

Şimdiye dek aşının 25 tipinin hayvanlar üstünde test edildiğini belirten Maksyutov, bu denemeler sonucunda en etkili olduğunu düşündükleri üç aşıyı klinik testlere götüreceklerini kaydetti.

Daha önce Famaleya Federal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırmaları Merkezi'nin direktörü Aleksandr Gintsburg, Rusya’da kitlesel aşılama sürecinin sonbaharda başlamasını beklediklerini söylemişti.

Rusya'da yeni koronavirüs vakalarının sayısı giderek düşüyor. Ülkenin pek çok bölgesinde pandemi tedbirleri gevşetilmiş olsa da başkent Moskova dahil pek çok kentte sokağa çıkma kısıtlamaları şimdilik mayıs sonuna kadar devam edecek.