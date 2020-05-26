Rusya'da bir bakan daha koronavirüsü yenip görevine döndü

Rusya İnşaat ve Barınma Bakanlığı'nın basın servisinden yapılan açıklamaya göre Bakan Yakuşev, koronavirüse yakalanmasının ardından 8 Mayıs'ta iyileşti, 22 Mayıs'ta da işine geri döndü.

Yakuşev'in bugün, kendisi gibi koronavirüsü yenip görevine geri dönen Başbakan Mihail Mişustin ile bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Yakuşev'in koronavirüse yakalandığı 1 Mayıs’ta açıklanmıştı. İnşaat ve Barınma Bakanı’na tomografi çekilmesi sonucunda koronavirüs pozitif tanısı konulduğu belirtilmişti.

Rusya’da koronavirüsü yenip görevlerine geri dönen diğer hükümet üyeleri arasında Başbakan Mişustin, Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanı Valeriy Falkov da yer alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov da koronavirüsü yenmesinin ardından işine geri döndü.