Rusya Büyükelçiliği, SSCB misyonunun Ankara’ya ilk ziyaretinin arşiv fotoğrafını yayınladı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesapları üstünden arşiv fotoğraflarına ve tarihi bilgilere yer verdiği paylaşımlar yapıyor.

Elçiliğin Facebook hesabından yapılan son paylaşımda, Ankara’ya ilk kez gelen SSCB misyonunun bu ziyaretinden bir fotoğraf yayınlandı. Paylaşımda Sovyet Rusya’nın Ankara’daki diplomatik temsilciliğinin ilk binası da yer aldı.

(Текст на русском языке ниже) Rus-Türk Diplomatik Münasebetlerinin Tesisinin 100. Yıldönümü Dolayısıyla (Tarihî Olgular,... Генконсульство России в Стамбуле paylaştı: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Büyükeçliğin paylaşımında, ilişkilerin kurulması sürecine ilişkin şu yazıya yer verildi:

“26 Nisan 1920’de, TBMM’nin açılışından üç gün sonra, geleceğin Cumhurbaşkanı dönemin Meclis Başkanı Mustafa Kemal, TBMM adına V. İ. Lenin’e bir mektup göndererek diplomatik münasebetlerin tesisini teklif etti ve dış güçlere karşı verilen Millî Mücadele’de Türkiye’ye yardım edilmesini istedi. Mustafa Kemal’in Sovyet Rusyası’na gönderdiği bu mektup, Meclis’in yabancı bir ülkeye gönderdiği ilk mektuptu.

Lenin’e hitaben yazılan bu mektubun kendisine ulaşması bir aydan fazla sürdü. Kafkasya Ötesi, Karadeniz ve Kırım bölgeleri Sovyet iktidarının karşıtlarının kontrolünde olduğundan Moskova ile doğrudan bir irtibat hattı yoktu. 1 Haziran 1920’de mektup adrese ulaştırıldı. 3 Haziran’da Dışişleri Halk Komiseri G. V. Çiçerin, İbrahim Bey ve Hulusi Bey adlı Türk subaylarıyla Türk lideri Mustafa Kemal’e olumlu yanıt içeren mektup gönderdi. Mektupta Sovyet Hükümeti’nin Türk halkının bağımsızlık için verdiği kahramanlık mücadelesini büyük bir ilgiyle takip ettiği, Sovyet Hükümeti’nin “Türk ve Rus halklarını birleştirecek dostluğun güçlü temelini atmaktan mutluluk duyduğu” belirtilmiştir. Ankara ile dostluk münasebetlerin tesisi amacıyla da Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) her iki ülkede de hemen diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinin kurulmasını teklif etti.

TBMM Hükümeti’nin resmî ve fiiliyatta tanınması anlamına gelen Sovyet Hükümeti’nin mektubu, Türkiye’de büyük bir coşkuyla karşılandı. Mektubun metni, Anadolu’daki tüm gazetelerde yayımlandı. İçeriği ise Eylül 1919’da Sivas Kongresi’nde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin şehir ve köy komitelerinin bilgisine sunuldu.

Böylece Moskova ile temasın sağlanması, TBMM Hükümeti için diplomatik izolasyonun kaldırılması sürecinde önemli adım, işgalci kuvvetlerle mücadele şartlarında muazzam bir moral oldu.”

Rusya-Türkiye ilişkilerinin kurulmasının 100. yıl dönümü 3 Haziran’da kutlanacak.

📜🗓 3 Haziran’da Rus-Türk ilişkilerinin 100. yıldönümünü kutlayacağız.

Sovyet #Rusya ile #Türkiye Cumhuriyeti arasındaki işbirliğinin ilk adımları hakkında daha önce hazırladığımız kitapçığı okudunuz mu? Şimdi tam zamanı!



➡️ https://t.co/LKcBPsAKu3#RusyaTürkiye100 🇷🇺🇹🇷 pic.twitter.com/JsA4SKZgE3 — RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) May 21, 2020

​