Putin, koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Zafer Bayramı geçidi için tarih açıkladı

Rusya lideri Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi ordusunun Sovyet kuvvetlerine teslim olmasının 75. yıldönümü olan 9 Mayıs'ta düzenlenecek olan ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen askeri geçit töreninin 24 Haziran'da düzenleneceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile videokonferans yönemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Büyük Vatan Şavaşı'nda elde edilen zaferin 75. yıldönümü onuruna başkent Moskova ile diğer kentlerde düzenlenecek askeri geçitler için hazırlıkların başlatılması emrini veriyorum” dedi.

Rusya lideri şöyle devam etti:

"(Zafer Bayramı geçit törenlerini) Moskova için savaşan, Leningrad’ı savunan, Stalingrad’da çarpışan, Avrupa’yı özgürleştiren ve Berlin’i alan kahramanların 1945 yılında Kızıl Meydan’da yaptıkları geçit töreninin yıldönümü olan 24 Haziran’da gerçekleştireceğiz.”

En katı güvenlik tedbirlerinin alınması istendi

Hem askeri geçit törenine hem de hazırlıklarına katılacaklar için 'olabilecek en katı güvenlik tedbirlerinin' alınmasını isteyen Putin, "Herkes için risk mimimuma indirgenmeli, hatta tümden önlenmeli” vurgusunu yaptı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası karşısında aldığı zaferin 75. yıldönümü, Rusya'da askeri geçit törenleri ve yürüyüşlerle 9 Mayıs'ta kutlanacaktı. Ancak Moskova'daki Kızıl Meydan'da yapılması planlanan yürüyüş dahil tüm törenler koronavirüs pandemisi nedeniyle iptal edildi. Bu gösteriler daha önce hiç ertelenmemişti.