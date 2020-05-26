Kremlin: Ukrayna’nın Donbass’ta saldırıları artırmasından endişe duyuyoruz

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin lideri Leonid Paseçnik’in, Ukrayna ordusunun saldırılarına devam etmesi durumunda cephe hattını kaydırma vaadini değerlendiren Dmitriy Peskov, şu ifadeleri kullandı; “Ukrayna tarafından ateş açılmasının devam etmesinden dolayı endişe duyduğumuzu daha önce de söyledik. Bu saldırıların sonuçlarını hepimiz gördük. Bu saldırıların maalesef yoğunlaşma eğiliminde olduğunu da gördük. Bu elbette bir endişe kaynağı, çünkü bu durum, bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin temas hattında yaşayan sakinlerinin hayatını tehdit ediyor ve elbette bu genel endişeye neden oluyor.”

Lugansk ve Donetsk yönetimlerinin saldırılara sert tepkisinin tamamen anlaşılır olduğunu kaydeden Peskov, “Durum gerçekten huzurdan ve istikrardan uzak ve endişe verici” dedi.

Kremlin’in, tarafların üzerine aldıkları yükümlülükleri yerine getirmesinin taraftarı olduğunu dile getiren Peskov, “Kremlin öncelikle sivillerin yaşadığı bölgelere ve genel olarak bağımsızlık ilan eden cumhuriyetlerin topraklarına yönelik açılan ateşin kesilmesinin taraftarı. Bunun kabul edilemez olduğunu ve bunun büyük ölçüde öngörülebilir durumu ve barışçıl hayatı kurma beklentilerini bozduğunu düşünüyoruz” diye ekledi.