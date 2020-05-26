Kovid-19’u yenen Peskov’dan sağlıkçılara teşekkür

Yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek hastaneden taburcu olan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Peskov, taburcu olduktan sonra basına yaptığı açıklamada, “Sıcak sözleriniz, geçmiş olsun dilekleriniz, bana gösterdiğiniz özen için herkese çok teşekkür ediyorum. Elbette bu fırsattan yararlanarak doktorlara teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Henüz evde olduğunu, ama işle de ilgilenmeye başladığını dile getiren Peskov, “Henüz bazı nüansların tedavi edilmesi gerekiyor” diye ekledi.

Peskov ve artistik buz patinajcı eşi Tatyana Navka, 12 Mayıs’ta koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını, hastanede tedavi gördüklerini duyurmuşlardı.

Navka ise geçen Cuma günü hastaneden taburcu edilmişti.