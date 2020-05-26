ABD, Kuzey Akım-2'ye yeni yaptırımlar uygulamakla tehdit etti

ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2’ye karşı uygulanması öngörülen yeni yaptırımların amacının boru hattının devreye alınmasının önlenmesi olduğunu belirtti.

Berlin'deki görevi yakında sona erecek olan Grenell, Alman Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda “Yeni yaptırımlar her iki partinin (Cumhuriyetçiler ve Demokratlar) de desteğini alıyor. Seçim kampanyasına rağmen, yasama süreci hızlı bir şekilde işleyebilir” dedi.

Yeni yaptırımların pratikte nasıl uygulanacağını belirtmeyen Grenell, olasılıklardan birinin, boru hattının teknik bakımını sağlayan şirketlere para cezası verilmesi olabileceğini kaydetti.

Kuzey Akım-2 projesi, toplam yıllık kapasitesi 55 milyar metreküp olan iki doğalgaz boru hattının, Rusya'dan Almanya'ya Baltık Denizi'nin altından döşenmesini öngörüyor. Avrupa ülkelerine kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapmak isteyen ABD’nin yanı sıra, başta Ukrayna olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi projeye karşı çıkıyor. ABD, aralık ayında projeye yaptırımlar uygulamaya başladı ve boru döşeyen inşaat şirketlerinin çalışmalarını derhal durdurmalarını istedi. İsviçreli Allseas şirketi, hemen Kuzey Akım 2 ‘nin gaz boru hattı inşaatını askıya aldığını duyurdu.