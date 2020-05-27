Putin: Moskova'da salgınla ilgili en ağır senaryoları önlemeyi başardık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede salgının merkezi olan başkent Moskova'da koronavirüsün yayılmasıyla ilgili en ağır senaryoları önlemeyi başardıklarını söyledi. Rus lider, ülkedeki işsiz sayısının 1.9 milyona yükseldiğini de belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'le videokonferans görüşmesi yaparak başkentte salgınla mücadelede gelinen noktayı istişare etti.

Moskova'nın koronavirüs salgınıyla karşılaşan ilk Rus kentlerinden biri olduğuna ancak dünyadaki diğer metropollerin aksine Moskova'da kısa süre içinde ciddi miktarda tıbbi araç, ekipman ve ilaç rezervi oluşturulduğuna dikkat çeken Putin, "Siz bunu durumun en ağır seviyeye çıkması ihtimaline karşı yaptınız. Neyse ki, bu tür senaryoları önlemeyi başardınız. Salgın durumundaki gözle görülür iyileşme, Moskova Belediyesi tarafından alınan önlemlerin doğrudan sonucu" dedi.

'Moskova'dan diğer bölgelere yardım gönderilmeli'

Putin, Sobyanin'den Moskova'daki sağlık personeli, ilaç ve tıbbi malzeme rezervinin bir kısmını koronavirüsle mücadelede desteğe ihtiyaç duyan bölgelere yönlendirmesini talep etti.

Putin, bu tür desteğe öncelikle Dağıstan, Kuzey Osetya, İnguşetiya, Vladimir ve Pskov gibi bölgelerin ihtiyacı olduğunu kaydederken Sobyanin bu yardımı en kısa sürede sağlama sözü verdi.

'Vaka sayısı yarı yarıya azaldı'

Putin, Moskova ve ülke genelinde salgının stabil hale geldiğinin altını çizerek "Mayıs başındaki tepe noktası değerlerine kıyasla Moskova'da tespit edilen yeni koronavirüs vakalarının sayısı yarı yarıya azaldı, test sayısı ise sürekli olarak arttı" diye konuştu.

'İşsiz sayısı 1.9 milyon oldu'

Putin, Sobyanin'le görüşmesinin ardından hükümet üyeleriyle koronavirüsle mücadeledeki durumu konuştu.

Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, 1 Nisan'dan 2 milyon 52 bin kişinin işini kaybettiğini, 1 milyon 665 bin kişinin ise işe girdiğini bildirdi.

Putin de, Rusya'da resmi kayıtlı işsiz sayısının arttığını, bunda beklenmedik bir durum olmadığını ve toplam işsiz sayısının 1.9 milyon olduğunu kaydetti.

'İşsizlere yapılacak ödemelerin süresi ekime kadar uzatılacak'

Putin, 1 Mart'tan sonra işini kaybeden ve 3 aylık süre içinde yeniden bir işe giremeyen kişilere yapılacak işsiz ödeneği ödemelerinin süresini 1 Ekim'e kadar uzatılmasına ve ödenek tutarının 1 Mayıs-1 Ağustos döneminde 4.500 rubleye çıkarılmasına ilişkin önerileri de kabul etti.

Rus lider, 1 Mart'tan önce işini kaybeden ebevenylerin çocukları için ek ödeme alacağını ekledi.