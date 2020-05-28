'Rusya, Dünya yörüngesinde yeni uzay istasyonu kuracak'

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, ülkesinin 2030'dan sonra Dünya yörüngesinde yeni uzay istasyonu kuracağını, istasyonun daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmesi planlanan modüllerden oluşacağını söyledi.

Rogozin, Rus medyasına açıklamasında, "Rusya Federasyonu, 2030’dan sonra, yeni istasyon kuracak bir ülke haline gelecek" dedi.

Roscosmos Başkanı, "Şimdiden iki modülümüz var. Biri bağlantı modülü, diğeri, yeni istasyonumuzun elektrik ihtiyaçlarını karşılayacak olan enerji modülü. Bunlara birkaç modül daha eklemeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce bağlantı ve enerji modüllerinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesi planlanıyordu.