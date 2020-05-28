Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin koronavirüs salgınını kendilerine uygun olmayan hükümetleri cezalandırmak için kullandığını ve salgından zarar gören ülkeleri Rusya’dan yardım talep etmekten menettiklerini söyledi.

Global Times’a konuşan Lavrov, “Herkesin salgınla test edilmeye hazır olmadığı ortaya çıktı. Küresel bir tehlikenin birleştirmesi, hiç olmazsa kısa süreliğine fikir ayrılıklarını unutturması gerektiği mevcut koşullarda bile, yıkıcı yaklaşımlar kendini gösteriyor. Herkes ‘kişi kendinden mesuldür’ ilkesine göre hareket etmenin cazibesinden kendini alamıyor” ifadelerini kullandı.

‘Demokratik geleneklerden bahsedip orman kanunlarına göre hareket ediyorlar’

Lavrov’a göre, salgın dünyadaki hümanizm yetersizliğine dair örnekler ortaya koydu. Bu eksiklik ise ‘bazı ülkeler ve yönetici elitlerinin tedavi edilemez egoistliklerinden’ kaynaklanıyor. Söz konusu taraflar etik liderlik ve demokratik geleneklerden bahsederken, icraata gelince temel ahlak kurallarını, etik sınırlarını bir kenara bırakıp ‘orman kanunlarına göre’ hareket etmeye başlıyor.

'Absürd suçlamalar yöneltiliyor'

Lavrov, bu durumun örneklerinden biri olarak koronavirüsün yayılmasıyla ilgili Çin’in suçlanmasına yönelik girişimleri ve Rusya’nın, hükümetlerinin talebiyle bazı ülkelere yardım götürmesi konusunda yaratılan spekülasyonları gösterdi.

Lavrov, “Ülkeme yönelik absürd suçlamalar Rusya’nın insani ve tıbbi yardımları jeopolitik etkisini güçlendirmek için kullanmak istediğine kadar gitti. Durumun ne kadar zor olduğuna bakılmaksızın, Rusya’ya tıbbi-insani destek için başvurmaya yönelik, temel diplomatik kurallara aykırı, küçük düşürücü yasaklar dahi getirildi. Belli ki dile düşmüş Avrupa-Atlantik tipi dayanışma, sıradan onbinlerce insanın canı ve sağlığından daha değerli” ifadelerini kullandı.

‘Durum Monopoly oynamak için kullanılıyor’

Lavrov’a göre, bazı ülkeler mevcut durumdan ‘Monopoly oynamak’, eski kafalı çıkarlarında ilerleme kaydetmek ve jeopolitik rakipleriyle hesaplarını görmek için faydalanmaya çalışıyor.

Diğer yandan Lavrov’a göre, salgın halihazırda var olan olumsuz eğilimleri ve fikir ayrılıklarını güçlendirdi. Bu nedenle koronavirüsün yayılmasının kaçınılmaz doğal sonuçları arasına insanlığın ‘kendi eliyle yaptığı’ ve ‘desteklediği’ bir kifayetsizlik ekleniyor.

Lavrov, “En azından küresel durum normalleşene kadar, insan haklarının korunması gerektiğine dair bir sürü kafa patlatan bazı Batılı ülkelerin, gelişmekte olan dünyanın devletlerine tek taraflı ekonomik kısıtlamalar uygulamaktan vazgeçmemesi; salgını, insani konuları siyasallaştırılmak ve kendilerine uygun olmayan hükümetleri cezalandırmak için kullanmak istediklerinden başka ne ile açıklanabilir?” dedi.

Lavrov, sıradan vatandaşların sosyal ve ekonomik haklarına ulaşması imkanlarını kısıtlayan bu tür yaptırımların, toplum sağlığının korunmasını ciddi şekilde zorlaştırdığını ifade etti.