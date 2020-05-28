Rusya’da 8371 yeni Kovid-19 vakası

Rusya’da son 24 saatte 8371 kişide daha Kovid-19 tespit edildi. Böylece vaka sayısı 379 bin 51’e yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 8371 yeni vaka kaydedildi. Yeni vakaların 2054’ü başkent Moskova’da, 774’ü Moskova bölgesinde, 383’ü St. Petersburg’da, 268’i Sverdlovsk bölgesinde görüldü.

Yeni vakaların 3560’ında bir semptoma rastlamadı. 174 kişi de hayatını kaybetti.

Salgının başlamasından beri Rusya’da vaka sayısı 379 bin 51’e yükseldi, 4142 kişi öldü, 150 binden fazla kişi de iyileşti.

Dün kaydedilen vaka ve ölü sayısı da 8338 ve 161’di.