Rusya, Zafer Günü geçit töreni için liderlere yeniden davetiye gönderecek

Rusya’nın, koronavirüs nedeniyle ertelenen, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratışının kutlandığı Zafer Günü askeri geçit töreni için liderlere gönderdiği davetiyeleri yeniden düzenleyeceği belirtildi. Tören için belirlenen yeni tarih ise 24 Haziran olarak açıklanmıştı.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Dairesi Başkanı Aleksey Paramonov, “Tüm katılımcılara yeniden davetiye gönderilecek. Fransa Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron) da dahil” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl olduğu gibi 9 Mayıs’ta düzenlenmesi istenen ancak salgın nedeniyle ertelenen geçit töreninin haziranda yapılacağını söylemişti.

Putin, ülkesinin salgının zirve noktasını geçtiğini, bu nedenle törenin yeniden planlanmasının mümkün olduğunu ifade etmişti.

Nazi Almanyası’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği’ne karşı yenilgisinin kutlandığı geçit töreni böylece 24 Haziran’da 75. kez kutlanacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Emmanuel Macron, etkinliğe yönelik daveti kabul eden üst düzey isimler arasındaydı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Donald Trump’a da davetiye gönderilmişti.

Mayıs ayı ortasında günlük vaka sayısı 11 bini aşan Rusya’nın gün içinde kaydedilen vaka sayısı son zamanlarda 9 binin altına düştü.

Rusya’da şimdiye kadar 379 bin 51 koronavirüs vakası tespit edildi.