Kayıt
18:40 28 Mayıs 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rus uzman: ABD, Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğini baltalamak için her şeyi yapıyor

    © AA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    160
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104034/47/1040344786_0:13:1280:733_1200x675_80_0_0_be5ee4ac42de827383a374579ea63eb8.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202005281042138035-rus-uzman-abd-ankara-ile-moskova-arasindaki-isbirligini-baltalamak-icin-her-seyi-yapiyor/

    ABD Dışişleri yetkilisi Matthew Palmer'in Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini güçlendirme ve genişletme isteğinden endişe duydukları yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus siyaset bilimci Fitin, ABD'nin Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğine zarar vermek için her şeyi yaptığını vurguladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Alman Marshall Fonu’nun (GMF) Washington’da düzenlediği video konferansında, "Öncelikle ABD ile Türkiye'nin müttefik olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinden tamamen farklı" görüşünü savunarak, "Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin ABD’de endişe kaynağı olduğu ortada" demişti.

    Sputnik'e demeç veren Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Palmer'in bu sözlerini yorumladı.

    'ABD'nin birden gözleri mi açıldı?'

    Rus-Türk ilişkilerinin farklı alanlarda uzun yıllardır aktif şekilde geliştiğine dikkat çeken Fitin, "ABD'nin birden gözleri mi açıldı? Bu tür bir açıklama duymak son derece tuhaf. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiği uzun süredir biliniyor. Türk-Rus işbirliğinin başta oldukça uzun süredir devam eden Suriye krizi olmak üzere Ortadoğu'da son derece yoğun olduğu aşikar. Astana'daki ortak müzakereler, çok sayıdaki görüşmeler, iki ülke liderleri arasındaki ve diğer düzeylerdeki sürekli görüşmeler bunu ortaya koyuyor. İki ülkenin doğalgaz boru hatları, Akkuyu nükleer santrali, S-400 füze sistemi alımıyla ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye de ilgi gösterdiğinden bahsetmiyorum bile. ABD'liler, bu işbirliğini baltalamak ve başarıyla gelişmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

    'ABD, ikili ilişkiler kendini lider olarak konumlandırıyor'

    Fitin, Palmer'in Türkiye-ABD ilişkilerinin Türk-Rus ilişkilerinden tamamen farklı olduğu yönündeki görüşü hakkında da şunları söyledi:

    "ABD, iki ilişkilerde kendisini lider konumuna oturtuyor. ABD, Türkiye ve NATO'daki diğer müttefikleri dahil hiç kimseyi eşit partner olarak görmüyor. ABD, her yerde yönetici, lider ve ev sahibi olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı eşit işbirliğinden bahsedilemez."

    Etiketler:
    ABD, Türkiye, Rusya, Matthew Palmer
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Hızlı tren - YHT seferleri – maske – yolcu - koronavirüs
    Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
    Karikatür
    Trump'tan sosyal medya şirketlerine kapatma tehdidi
    İnfografik
    'Bumerang' Muharebe platformu
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet