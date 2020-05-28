Rus uzman: ABD, Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğini baltalamak için her şeyi yapıyor

ABD Dışişleri yetkilisi Matthew Palmer'in Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini güçlendirme ve genişletme isteğinden endişe duydukları yönündeki açıklamasını değerlendiren Rus siyaset bilimci Fitin, ABD'nin Ankara ile Moskova arasındaki işbirliğine zarar vermek için her şeyi yaptığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Alman Marshall Fonu’nun (GMF) Washington’da düzenlediği video konferansında, "Öncelikle ABD ile Türkiye'nin müttefik olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ilişkiler, Türkiye'nin Rusya'yla ilişkilerinden tamamen farklı" görüşünü savunarak, "Türkiye'nin Rusya ile işbirliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin ABD’de endişe kaynağı olduğu ortada" demişti.

Sputnik'e demeç veren Rusya Stratejik Araştırmaları Enstitüsü Yakındoğu ve Ortadoğu Merkezi Başkanı Vladimir Fitin, Palmer'in bu sözlerini yorumladı.

'ABD'nin birden gözleri mi açıldı?'

Rus-Türk ilişkilerinin farklı alanlarda uzun yıllardır aktif şekilde geliştiğine dikkat çeken Fitin, "ABD'nin birden gözleri mi açıldı? Bu tür bir açıklama duymak son derece tuhaf. Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiği uzun süredir biliniyor. Türk-Rus işbirliğinin başta oldukça uzun süredir devam eden Suriye krizi olmak üzere Ortadoğu'da son derece yoğun olduğu aşikar. Astana'daki ortak müzakereler, çok sayıdaki görüşmeler, iki ülke liderleri arasındaki ve diğer düzeylerdeki sürekli görüşmeler bunu ortaya koyuyor. İki ülkenin doğalgaz boru hatları, Akkuyu nükleer santrali, S-400 füze sistemi alımıyla ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye de ilgi gösterdiğinden bahsetmiyorum bile. ABD'liler, bu işbirliğini baltalamak ve başarıyla gelişmesini engellemek için ellerinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı.

'ABD, ikili ilişkiler kendini lider olarak konumlandırıyor'

Fitin, Palmer'in Türkiye-ABD ilişkilerinin Türk-Rus ilişkilerinden tamamen farklı olduğu yönündeki görüşü hakkında da şunları söyledi:

"ABD, iki ilişkilerde kendisini lider konumuna oturtuyor. ABD, Türkiye ve NATO'daki diğer müttefikleri dahil hiç kimseyi eşit partner olarak görmüyor. ABD, her yerde yönetici, lider ve ev sahibi olduğunu düşünüyor. Bundan dolayı eşit işbirliğinden bahsedilemez."