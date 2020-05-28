Ruslar bu yıl yurt içinde tatil yapmayı planlıyor, yurt dışındaki ilk adres Türkiye

Aviasales adlı uçak bileti arama motorunun düzenlediği bir ankette, Ruslara turizm sektöründeki faaliyetleri yasaklayan Kovid-19 önlemleri kaldırıldıktan sonra tatil için nereye gitmek istedikleri soruldu.

Ankete katılanların yüzde 57.9'u bu sene tatillerini Rusya içinde geçirmek istediklerini belirtti.

Yurt dışı rotalarda ise Türkiye, yüzde 3.4 ile birinci sırada yer aldı.

Türkiye'yi yüzde 2.3 ile İspanya, yüzde 2.1 ile ABD ve yüzde 1.9 ile İtalya izledi.

Salgın devam ederken Rus turistlerin bu yıl Türkiye’ye gelip gelemeyeceği merak konusu. Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzvestiya’ya yaptığı açıklamada Türkiye’nin Rus turistler için kapılarını açmaya hazırlandığını, ancak bu konuda dikkatli davrandığını ifade etmişti. Ersoy Türkiye’nin Rusya ile uçuşların ancak temmuz ortasında başlayabilmesini umduğunu belirtmişti. Diğer yandan Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nden İzvestiya’ya yapılan açıklamada iki ülke arasındaki uçuşların ne zaman yeniden başlayacağı konusunda net bir tarihten söz etmek için erken olduğu kaydedilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Rusya ve Avrupa'dan tatil için Türkiye'ye gelmek isteyenlerin olduğunu belirterek, charter uçuşlar yoluyla bu kişileri evinden ilk adımı attıktan sonra tekrar evine dönünceye kadar güvenli şekilde getirip, tatilini Türkiye'de yaptırıp, tekrar evlerine göndermek istediklerini söylemişti.