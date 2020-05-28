Zaharova: ABD'nin 'dezenformasyonun ifşa edilmesi için verdiği ödül ilanı' doğrudan bir sipariş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “sağlık alanındaki Rus dezenformasyonunun ifşa edilmesi” için ilan ettiği ödülün, Washington’un Rusya’nın Kovid-19 salgınıyla mücadele çabalarını itibarsızlaştırmak için doğrudan bir siparişi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği basın toplantısında, Rus tarafının ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan ilanın ‘farkında olduğunu’ belirterek, konunun sadece Rusya değil, aynı zamanda SSCB'nin de ‘dezenformasyon kampanyası’ ile ilgili olduğunu vurguladı.

Sovyetler Birliği'nde neler olduğunu şimdi hatırlamanın ‘tam sırası’ olduğunu belirten Zaharova şunları ifade etti:

“21. yüzyılın yirminci yılında Sovyetler Birliği'nin bazı dezenformasyon kampanyalarını inceleme görevinin uygunluğunu bir kenara bırakarak, ilan edilen bu yarışmayı, genel olarak, koronavirüsle mücadelede Rus hükümeti tarafından yürütülen çabaların itibarsızlaştırılması için doğrudan bir sipariş ve BM Genel Sekreteri'nin bahsettiği küresel infodemiye bir katkı olarak değerlendiriyoruz.”

Ödülün ancak ‘şartlı’ olarak nitelendirilebileceğine vurgu yapan Zaharova, “Raporun artık hazır olduğu, malzemelerin hepsinin düzenlendiği ve sadece tüm bunları beli bir miktar karşılığında kamusal alana aktarma işini üzerine alacak bir organizasyonun bulunmasının kaldığı hissi var” ifadelerini kullandı.

Daha önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Halkla İlişkiler Bürosu 'sağlık alanındaki Rus dezenformasyonunun ifşa edilmesi' için 250 bin dolarlık ödül verme kararı almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, 250 bin dolarlık ödülle ilgili bilgiyi 21 Mayıs’ta yayınlamıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İtalyan la Repubblica gazetesine açıklamasında, Rusya ve Çin’i, koronavirüs salgını koşullarında NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri üzerinde etkisini artırmak ve bu ülkeleri istikrarsızlaştırmak için dezenformasyon yaymakla suçlamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, ABD'nin Kovid-19 pandemisi koşullarında Çin ve Rusya'ya karşı asılsız suçlamalar yönelttiğini belirtmişti.