Rus Dışişleri: Türkiye’deki Rusya karşıtı etkinlikler, Rus-Türk dostluğunun ruhuna aykırı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, 1944 yılında Kırım Tatarlarının zorla göç ettirilmesine yönelik, Türkiye’de çevrimiçi olarak organize edilen etkinliklerde, Rus karşıtı aşırılıkçı çevrelerin spekülasyonlar ürettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bu etkinliklerin büyük kısmı, koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi yapıldı, ancak Rus karşıtı aşırılıkçı çevreler bu denli ağır koşullarda bile bu trajik konuyla ilgili yeni yakışıksız spekülasyonlara karşı kendini tutamadı. Bazı yetkililerin de onlara katılarak özellikle 'Stalin baskıları' ve Rusya Federasyonu’nun mevcut Kırım politikası arasında fahiş paralellikler çizmesi özellikle endişe veriyor.

‘Ankara’nın, resmi olarak bu Rus karşıtı kampanyaya göz yumması, kendi tarihiyle ilgili yaklaşımına da uymuyor’

Bu davranışın, Rusya ve Türkiye liderlerinin belirlediği ve ilgili ikili anlaşmalarda yansıtılan çok yönlü ortaklık ilişkilerini geliştirme misyonunun yerine getirilmesine bir faydasının olmadığı ve bu yıl 100. yıl dönümü kutlanan ‘Rusya–Türkiye dostluk ilişkilerinin, ruhuna aykırı olduğu açıkça görülüyor. Ankara’nın, resmi olarak bu Rus karşıtı kampanyaya göz yumması, kendi tarihiyle ilgili yaklaşımına da uymuyor.

‘Tarafsız bakış sergilemeye çağırıyoruz’

Türkiye’deki toplumsal ve siyasi çevreleri, Türkiye topraklarında yaşayan ve Rusya’yla akrabalık bağları bulunan halkları, 20. yüzyılın zor olaylarına tarafsız bakış sergilemeye çağırıyoruz. Prensip olarak, tarihte yaşanan acı dolu olayların anlık siyasi konjonktüre hizmet etmek yerine ortak tarihsel bellek ve gelecek temelinde yakınlaşmaya yardımcı olmasından yanayız''.