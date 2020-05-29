Rusya’da koronavirüs vaka sayısında 8572 artış

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde 232 kişilik bir sayı ile rekor düzeyde ölüm gerçekleşti. 8572 yeni Kovid-19 vakası tspit edilirken, 8264 kişi taburcu edildi.

Yeni vakaların 2332’si başkent Moskova’da, 773’ü Moskova bölgesinde, 369’u St. Petersburg’da görüldü. Gün içinde kaydedilen vakaların yaklaşık yüzde 40’ında bir semptoma rastlanmadı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 387 bin 623’e yükseldi. Şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı 160 bin, ölenlerin sayısı ise 4374 oldu.