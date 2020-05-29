Mişustin’den BDT ülkelerine: Koronavirüsle mücadelede Sovyet döneminin en iyi uygulamalarını kullanmalıyız

Video konferans yoluyla yürütülen BDT ülkeleri hükümet başkanları konseyi toplantısında konuşan Mişustin, salgınla mücadelede Sovyet döneminde geliştirilen uygulamalardan faydalanılması çağrısı yaptı.

Mişustin, “Koronavirüsün yayılmasını önlemede işbirliği özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. Ülkelerimizin sadece sınırları ortak değil, ayrıca aynı epiemiyoloji alanındayız. Bu nedenle koronavirüse karşı aldığımız ortak tedbirlerin temeli, Sovyet döneminde geliştirilen en iyi ortak uygulamalar” ifadelerini kullandı.

BDT ülkelerinin birbirleri ile hızlı bir şekilde etkileşim kurup, virüsle mücadele için ortak karar aldıklarını belirten Mişustin, neredeyse gerçek zamanlı olarak durumun kontrol edilebildiğini ifade etti.

Mişustin, “Başlıca görevimiz, hastalığı erken aşamalarında ortaya çıkarmak. Bunun için ülkelerimizin sağlık hizmetleri birbirleriyle yöntemlerini parlaşıyor, test sistemleri ve sarf malzemeleriyle gerekli yardımları yapıyorlar” dedi.

‘Sağlık sistemlerimiz her hasta için savaşma imkanı veriyor’

Mişustin, BDT ülkelerinin koronavirüsle mücadele konusunda önemli pratik deneyimler elde ettiğini de belirtti.

“Sağlık sistemlerimiz her hastanın sağlığı için savaşma imkânı veriyor” diyen Mişustin, sağlık alanında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ekledi.