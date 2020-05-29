Rus bilim insanları: Keçiler ve anne sütü proteini Kovid-19’la mücadelede kilit rol oynayabilir

Rus bilim insanlarına göre, yeni tip koronavirüs bebekleri toplumun geri kalanına nazaran çok daha az etkiliyor ve bunun nedeni anne sütündeki bağışıklık koruyucu proteinler olabilir. Anne sütünü temel alarak bir ilaç geliştirmeye çalışan uzmanlar, keçi sütündeki proteinin genlerini değiştirdi.

Rusya Bilimler Akademisi Gen Biyolojisi Enstitüsü’nden kıdemli araştırmacı İgor Goldman, News.ru sitesine verdiği röportajda, “Milyonlarca enfekte olan insan arasında koronavirüse temas eden çok az bebeğin izole edildiğini gördük” dedi.

Goldan’a göre, bu durum anne sütünde bulunan ve bebeklerin gelişmemiş bağışıklık sistemini her bakteri ve virüse karşı koruyan laktoferrini deneme fikrini verdi.

Bilim insanları, laktoferrinin sadece bebeklerde değil, yetişkinlerde de etkili olarak virüs ve bakteri ile mücadelede bağışıklığı teşvik edici unsur görevi gördüğüne inanıyor. Uzmanlar, bir süredir de bu proteinin tıbbi uyarlamalarının peşinde.

Keçi sütü ile benzer bir protein geliştirdiler

Belaruslu meslektaşları ile birlikte çalışan Rus uzmanlar, 2007 yılında keçi sütünden aldıkları proteinle anne sütündekine benzeyen, genetiği değiştirilmiş bir protein elde etti. Neolaktoferrin isimli bu proteinin antibakteriyel, antiviral ve antifungal (mantar önleyici) bileşenleri bulunuyor.

Laboratuvar testlerinde ayrıca bu proteinin rotavirüs, hepatit C ve HIV gibi virüslerin etkinliğini engelleme konusunda yeterli bir etki gösterdi. Uzmanlar, bu proteinin modern antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerle mücadelede dahi etkili olabileceği görüşünde.

Bilim insanlarına göre, bu protein Kovid-19 hastalarının semptomlarının şiddetini hafifletip kazanılmış bağışıklıklarını uyarabilir. Bunun yanı sıra sağlıklı kişileri enfeksiyondan koruyarak potansiyel bakımından aşıya benzer bir işlev görebilir. Zira bu protein, virüsün bir hücreye yapışmasını ve üremesini engelleyen bir protein.

Bu bağlamda, neolaktoferrin içeren bir sıvı ile ağzın yıkanması veya bu tür bir hapın kullanımı ile bakteriyel komplikasyonların gelişmesi önlenebilir.

‘İlacın ne kadar etkili olacağını söylemek için erken’

Bağışıklık Uzmanı Vladimir Bolibok ise, yeni ilacın koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili olacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtiyor. İlaç üreticileri şimdiye kadar ilk denemeler için ilacın Rusya Federal Sağlık ve Biyomedikal Ajansı destekli test numunelerini gönderdi.