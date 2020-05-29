Rusya, Suriye'de ek tesis ve deniz havzası sağlanması için Şam'la masaya oturacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'ya Suriye'de ek tesisler ve deniz havzası sağlanması için Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına Şam yönetimiyle müzakere yapma talimatı verdi.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınladığı sitedeki açıklamaya göre Putin, Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarına Suriye'de daha fazla tesis ve deniz erişimi elde edilmesi için Şam yönetimiyle müzakere yapma talimatı veren kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, "Rusya hükümeti ile Suriye hükümeti arasındaki Rusya Hava-Uzay Birlikleri'ne bağlı hava gruplarının Suriye'de konuşlandırılmasına ilişkin 26 Ağustos 2015 tarihli anlaşmanın ek gayrimenkul ve havza sağlanması hakkındaki 1 sayılı protokolünün imzalanması yönündeki Rusya hükümeti önerisinin kabul edilmesine..." ifadelerine yer verildi.

Kararname uyarınca Rusya Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları, anlaşma sağlanması halinde Rusya adına söz konusu protokolünü imzalama ve Rusya hükümeti tarafından kabul edilen taslakta protokolün ilkesel nitelikte olmayan değişiklikler yapma hakkına sahip oldu.

Rusya'nın Suriye'de Lazkiye'deki Hmeymim Hava Üssü ve Tartus'taki deniz üssü olmak üzere iki üssü bulunuyor. Deniz üssü, resmiyette 'donanma konuşlanma noktası' olarak anılıyor ve bu tesisin işlevleri son 5 yıl içinde önemli ölçüde genişletildi.

Rusya ile Suriye, 18 Ocak 2017'de Tartus Limanı'nın Rus güçleri tarafından kullanılmasına yönelik 49 yıllık anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde genişletilen tesiste nükleer gemiler de dahil olmak üzere, aynı anda 11 Rus gemisinin bulunması öngörülüyor.