Rus jetlerden Karadeniz ve Baltık’ta ABD bombardıman uçaklarına önleme

Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde Rusya sınırlarına doğru uçan ABD ordusuna ait B-1B Lancer bombardıman uçağına Rus avcı uçakları tarafından önleme yapıldığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Karadeniz ve Baltık Denizi üzerinde ülke sınırlarına doğru uçan ABD uçaklarını tespit ettiği bildirildi.

Verilen alarm üzerine en yakın bölgeden Rus hava kuvvetlerine ait Su-27P ve Su-30SM savaş uçaklarının havalandığı aktarılan açıklamada, ABD ordusuna ait B-1B bombardıman uçaklarına, “tüm güvenlik önlemlerine uygun biçimde” rotalarını değiştirene kadar eşlik edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının eylemlerinin “tamamen uluslararası kurallara uygun şekilde” gerçekleştirildiğinin altını çizerek jetlerin görevini yerine getirdikten sonra üslerine geri döndüğünü bildirdi.